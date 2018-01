Polícia contra Justiça

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quinta-feira 4 de janeiro de 2018 dissecando temas como a recusa dos policiais do Rio Grande do Norte a voltar ao trabalho, como determinou o Tribunal de Justiça do Estado; a escolha de Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, para o Ministério do Trabalho de Temer; a inutilidade do blábláblá de Cármen Lúcia na questão da violência e dos presídios; e a escolha de Alexandre de Moraes para relatar os crimes cometidos pela famiglia Vieira Lima da Bahia com dinheiro contado no closet de mãinha Marluce e fotografado em apartamento teoricamente desocupado. Alexandre Garcia comentou o acordo da Petrobrás em Nova York; a nova ministra do Trabalho; e o caso do garoto baleado e morto na periferia de São Paulo. Eliane Cantanhêde discorreu sobre a substituição do ministro do Trabalho, feita pelo PTB, e não pelo presidente.

