Podcast da segunda 24 de abril

Esta é a edição de segunda-feira 24 de abril de 2017 do Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado. Ela reproduz meu comentário sobre o rombo monumental dos fundos de pensão nos últimos governos federais. Nele Eliane Cantanhêde comenta este dia do PT, em que Lula participa de reunião do partido em Brasília, enquanto seus marqueteiros depõem no TSE da Bahia; e ainda os efeitos no Brasil da eleição na França e do caos na Venezuela. Alexandre Garcia fala sobre as tentativas de Temer de destravar ministérios e a Câmara e sobre o TCU. E o ex-ministro da Fazenda Gustavo Loyola opina sobre o Boletim Focus.

