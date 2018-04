Platitudes no dia da mulher

O mundo caiu sobre a cabeça do presidente Michel Temer porque ele cometeu a ousadia de dizer em solenidade comemorativa do Dia Internacional da Mulher, ao lado da primeira-dama, Marcela, que ninguém é mais capaz do que a mulher para “indicar desajustes nos preços do supermercado” e que ninguém é melhor para “detectar flutuações econômicas, pelo orçamento doméstico maior ou menor”. Não foi politicamente correto, mas em ocasião semelhante há dois anos, Dilma Rousseff disse: “Enquanto nos outros países havia demissões em massa, nós aqui preservamos e aumentamos o emprego e o salário”. Quem sobreviveu à crise ao governo dela hoje sabe que mentiu descaradamente.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quinta-feira 9 de março de 2017, às 7h15m)

