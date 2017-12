Pirro Temer

O tema recorrente do Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – da quinta-feira 3 de agosto de 2017 foi a vitória obtida pelo presidente Temer na Câmara dos Deputados, cujo plenário negou autorização para o Supremo abrir investigação sobre suspeita de ele ter cometido crime de corrupção passiva no exercício do cargo. No meu Direto Assunto tentei explicar por que os deputados votaram como votaram e também falar um pouco do futuro, com o governo mantido no comando do País, além de reclamar, como de hábito, das tentativas de esse mesmo governo tungar nosso escasso dinheirinho favorecendo a tele Oi. Eliane Cantanhêde perguntou o que se deve esperar desse governo daqui em diante? Ou seja, discorreu sobre a força e a fragilidade do presidente. E também sobre o PSDB rachado ao meio, DEM crescendo e Temer podendo mudar equilíbrio da coligação. Alexandre Garcia previu como Temer saiu da votação de ontem e descreveu o comportamento dos deputados. Sonia Racy também abordou, no Direto da Fonte, o tema dominante. Em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz contou como está sendo feita a transferência de Neymar do Barcelona para o PSG.

