Piedade para macróbios malandros

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quarta-feira 27 de dezembro de 2017 criticando a Internacional do Amparo aos Velhinhos Transviados Maluf no Brasil e Fujimori no Peru; e a liberalidade com que Marun dispõe do Tesouro como uma conta especial da pessoa jurídica Michel Temer; mas elogiando a retaliação do Brasil mandando o embaixador da Venezuela de volta pra casa; e o Natal da recuperação. Eliane Cantanhede constatou que Maluf passará o ano novo na Papuda e as trapalhadas de Carlos Marun. Alexandre Garcia informou que Maluf não vai pra casa; o governo avisa a governadores sobre reforma da previdência; e as contas públicas terão superávit em novembro e déficit em 2017. E Gustavo Loyola fez um balanço da economia em 2017.

