Picciani & Puccinelli

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 07,6 – na quarta-feira 15 de novembro de 2017 discutindo os seguintes temas: o governo federal contaminado pelas trampolinagens do clã Picciani; a corrupção chegando ao Pantanal e comprometendo o agronegócio, nossa “galinha dos ovos de ouro”; as promessas difíceis de cumprir do diretor peemedebista da PF; e a reforma ministerial de Temer com o PSDB meio fora e meio dentro. Em Direto da Fonte, Sonia Racy falou de Marcelo Bretas viajando pra Alemanha para falar sobre sua experiência como juiz. E, em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz perguntou se, afinal, o Corinthians vai mesmo conquistar a taça do heptacampeonato do Brasileiro da primeira divisão.

Para ouvir clique aqui