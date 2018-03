Picaretagem em palácio

Revelações de Marcelo Calero, transformado com toda justiça em herói nacional do momento, deixam claro que Temer pôs a cúpula de seu governo para legalizar uma picaretagem arquitetônica impensável em pleno centro histórico de Salvador. Recorreu ao chefe da Casa Civil e à chefe da AGU para proteger interesses imobiliários pessoais, medíocres e indefensáveis de Jaddeu Vieira Lima, seu secretário de governo. As tentativas de explicação dos personagens envolvidos e do porta-voz do presidente, em vez de atenuar, agravam o caso, porque na prática confessam a montagem de um balcão de vendas de um empreendimento ilícito no centro, não do poder, mas do despudor da República. Vôte!

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – da sexta-feira 25 de novembro de 2016, às 7h14m)

