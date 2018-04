Picapau, aos 40

A primeira versão da série do Sítio do Picapau Amarelo, baseado no cenário favorito dos livros infantis de Monteiro Lobato, apresentada até 1986, foi fruto de uma parceria entre a Rede Globo e a TV Educativa e tinha por objetivo produzir entretenimento com informação para crianças e adolescentes. Seu aniversário de 40 anos traz de volta a saudade de meu amigo Edwaldo Pacote, diretor-geral que ganhou inúmeros prêmios com ela. Em nossos encontros na Livraria da Vila aos sábados, eu costumava brincar dizendo que ele era o maior escritor de Pilar (PB), mas só da sede do município, pois José Lins do Rego nasceu na zona rural, no Engenho Corredor. Monteiro Lobato sempre será sucesso.

(Comentário no Direto do Estúdio do Estadão no Ar da Rádio Estadão, na quarta-feira 8 de março de 2017, às 7h53m)

Para ouvir clique aqui e, aberto o site Estação Nêumanne, no ícone play

Para ouvir Sítio do Picapau Amarelo com Gil clique aqui