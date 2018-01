Pêsames e alvíssaras

Meu Direto ao Assunto abre o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado de quinta-feira 15 de junho de 2017, comentando a volta de Lula ao centro do escândalo da corrupção, que ele comandou, e as boas e más notícias que fazem de Temer e Aécio vítimas da Lei da Compensação: uma ruim sempre alternando com uma boa. Alexandre Garcia contou as más notícias para Aécio´, perguntou quem tem medo de Rocha loures e detalhou as estratégias de Temer para o caso de denúncia de Janot. E Sônia Racy:contou que o cabelereiro Wanderley Nunes vai cortar cabelo na cracolândia.

