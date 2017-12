Pequeno herói, grande tragédia!

O Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na terça-feira 1.º de agosto começou com uma homenagem que prestei ao pequeno herói brasileiro Artur, baleado no ventre materno e sepultado ontem. No Direto ao Assunto comentei ainda a aprovação maciça da população, segundo o Ibope Inteligência, à denúncia de Janot contra Temer; a manutenção do cobra criado por jararaca na cadeia; o terceiro pedido de prisão de Aécio; a briga de botequim de Jucá com Requião; e o cerco, por enquanto inútil, das democracias do mundo ao tirano Maduro. Em seguida, Eliane Cantanhêde exclamou: É hoje! O Congresso e o Judiciário retomam as atividades para mais um semestre quentíssimo, com a expectativa de leitura hoje e votação amanhã do destino de Temer. E perguntou: e as contas públicas? O buraco só aumenta! Alexandre Garcia também tocou no assunto do ministro da fazenda e sua nova meta fiscal; estranhou que o partido que mais ganha com o Fora Temer está com Temer e lembrou que as diretas já estão marcadas, ora. Sonia Racy, no Direto da Fonte, condenou as associações de juízes pedindo aumento de salário para magistratura em plena crise econômica. E, em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz criticou os erros grotescos de arbitragem e bandeirinha.

