Pega ladrão

A Operação Quinto do Ouro, que prendeu 5 dos 7 membros do TCE do Rio, é uma amostra da contaminação do Estado pela corrupção endêmica. Toda a estrutura dos governos foi corrompida por quem faz as leis, quem controla a aplicação das leis, pelos órgãos reguladores… É o caso dos fiscais corruptos do Ministério da Agricultura, indicados pelo PMDB há 18 anos e presos na Operação Carne Fraca. Por isso, a manada de elefantes passou e ninguém viu nada. Pergunto: onde estava a CVM que não viu corrupção na Petrobras? Onde estava a Anatel, que não viu o que acontecia na Oi? E o Cade? Este é cúmplice desde os tempos em que o ministro “cidadão” do Lula, Márcio Thomaz Bastos, vivia. Arre égua!

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quinta-feira 30 de março de 2017, às 7h30m)

