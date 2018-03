Paz dos cemitérios

A chantagem criminosa dos policiais militares do Espírito Santo, agora associados aos civis, é absurda e deve ser reprimida da forma como foi sugerida por Modesto Carvalhosa: prisão dos amotinados e dissolução da encenação mambembe à porta dos quarteis. É intolerável a inércia do ministro da Defesa, Raul Jungman, que não conhece sequer as atribuições constitucionais das Forças Armadas, que chefia, pois não faz o que manda a Constituição. Mas esse amadorismo não causa efeitos mais deletérios do que a licença de Alexandre de Moraes, que entrega o Ministério da Justiça e agora da Segurança Pública a cargo do secretário geral, enquanto os mortos de Vitória nem mais são contados.

Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quinta-feira 9 de fevereiro de 2017, às 7h40m)

