Pau que nasce torto não tem jeito, morre torto, diz o velho ditado. É o que ocorre com a Oi, criada por uma lei assinada por Lula especificamente para premiar amigos do peito Carlinhos Jereissati e Sérgio Andrade, beneficiada por perdão de multas pela Anatel e com R$ 65 bilhões e 400 milhões de dívidas, protagonizando assim a maior recuperação judicial da História do País, a telefônica agora espera por soluções mágicas do governo para que seus credores e acionistas não percam dinheiro. O Papai Noel da vez é o ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, que acaba de anunciar que governo pode mudar a Lei de Falências só para não prejudicar quem fez ou financiou negócio ruim.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na terça-feira 8 de novembro de 2016, às 7h13m)

Para ouvir clique aqui e, aberto o site da emissora, 2 vezes no play sob o anúncio em azul