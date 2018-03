Patrimonialismo incólume

André Moura, última evidência do poder resiliente de Eduardo Cunha na Câmara, levou a Geddel Vieira Lima uma carta de apoio assinada por 27 líderes de bancadas governistas. A essa manifestação de cegueira diante dos evidentes indícios de patrimonialismo malsão na permanência do secretário do governo Temer juntam-se outras de figuras poderosas do Congresso, como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que considera “indispensável” o papel cumprido pelo amigo do presidente na articulação do apoio às medidas de correção do rumo da crise econômica no Legislativo. Se depender do Brasil oficial, o protagonista do execrável tráfico de influências será mantido por Temer no cargo. Que vergonha!

(Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – da terça-feira 22 de novembro de 2016, às 17h38m)

Para ouvir clique aqui e, aberto o site da emissora, 2 vezes no play sob o anúncio em azul