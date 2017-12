Patetas em risco

O pedido de prisão dos “quatro patetas” do PMDB (Sarney, Jucá, Renan e Cunha) pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pode até ser correto, mas é certamente inoportuno. Afinal, é duvidoso seja oportuno a dois meses de uma decisão muito mais importante para a Nação, ou seja, o julgamento definitivo do impeachment de Dilma pelo Senado, presidido pelo terceiro e com o segundo sendo responsável pela articulação dos dois terços de votos necessários par que o País se livre definitivamente da praga que assola a economia e complica soluções políticas para a crise. A tradição de não julgar, como é sua obrigação, o STF pode jogar gasolina na fogueira se deixar a crise entre os Poderes progredir.

(Comentário no Direto da Redação 3 na Rádio Estadão – FM 92,9 – na quarta-feira 8 de junho de 2016, às 18 horas)

Para ouvir clique aqui e, aberto o site da emissora, duas vezes no play abaixo do anúncio em azul