Para começar e concluir o comentário que fiz na quarta-feira 22 de junho de 2016, às 18 horas, no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão (FM 92,9), usei um mantra tibetano encontrado num site na internet. É música para relaxar e meditar. Sei que o momento não é azado para esse comportamento reflexivo, mas a oração em qualquer religião poderá sempre nos dar força exatamente para carregar esse peso que tem sido duro de suportar nesta nossa crise moral, econômica, política e de vergonha na cara. Usei apenas parte de um dos muitos belos mantras acessados pelo link abaixo e no futuro usarei outros. Se quiser me ajudar a escolher algum, pode sugerir pelo WhatsApp da Rádio Estadão (11994811777) . Sinta-se à vontade para sugerir outros hinos de outras confissões religiosas pela mesma via.

Clique aqui para ouvir os mantras tibetanos