Para estancar a sangria

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – com comentários sobre o novo diretor da Polícia Federal, procuradora-geral indicando transferência de Cabral para presídio federal; Centrão proclamando a república dos chantagistas; os fantasmas de Ciro e Lula na disputa pela presidência do PSDB; e o cinismo de Wesley Batista na CPI da JBS. Para Eliane Cantanhêde, o novo diretor da PF, que ela antecipou no Portal do Estadao, está dando o que falar. PSDB está acelerando a antecipação da reforma ministerial; e a

casa dela sem luz há mais de 30 horas…. Alexandre Garcia destacou Wesley defendendo delatores; que nunca a troca de direção da PF foi tão noticiada; e Guido Mantega mais enrolado. Sonia Racy noticiou o a investigação do MP sobre a gestão Doria e aplicação de multas em SP. E, em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz abordou o jogo amistoso entre Brasil X Japão.

