Papo furado

Os argumentos que Eduardo Cunha usou contra sua condenação a 15 anos e 4 meses de prisão pelo juiz Sérgio Moro também têm sido usados pelos mais notórios alvos da Operação Lava Jato. Como ele, o ex-presidente Lula não respondeu a uma só acusação objetiva que lhe é feita. Fala apenas em perseguição política e atira farpas e pedras no juiz. E, se em nada resulta a estratégia com Cunha, por que haverá de ser nula em relação a outros, como o ex-presidente e seu poste Dilma, que reage a cada nova informação sobre sua atuação delituosa com palavras vazias sobre honestidade, que os fatos negam? Não é insensato esperar que a mão pesada que sentenciou Cunha também os condene, ora!

