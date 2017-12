Pai herói na lama

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na sexta-feira 1 de dezembro de 2017 abordando as suspeitas da PF sobre Téo Bobão, filho de Teotônio Vilela, herói da derrubada da ditadura; as tentativas de esconder Aécio Neves na convenção do PSDB; o improdutivo fuxico de comadres entre o chanceler e o chefe da Casa Civil de Temer; Mantega delatado por atuação no Carf; e a suspensão da campanha publicitária em defesa das reformas do governo federal. Eliane Cantanhêde relatou como Alckmin se consolidou como presidente do PSDB, tornando-se candidatíssimo à presidência da República. Em Direto da Fonte, Sonia Racy contou que Helena Landau deixou o PSDB depois de mais de 20 anos. E, em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz falou das expectativas em torno do sorteio da Copa do Mundo.

