Pacto da náusea

Só pode ser definido com a palavra náusea o pacto proposto pelo condenado Roberto Jefferson s firmado pelo suspeito Temer com chefões partidários no rega-bofe de domingo no Palácio do Jaburu, pelo qual os votos a favor da reforma da Previdência serão pagos de forma proporcional na distribuição aos deputados com participação mais generosa na distribuição do Fundo Partidário para financiamento eleitoral. O Brasil foi levado ao fundo do poço pelos desastrados desgovernos dos larápios petistas e está agora sendo afundado na fossa pelo pacto da impunidade que inclui criminosos do passado, do presente e do futuro de todos os partidos, credos e ideologias. Este foi um dos temas do Estadão às 5, ancorado por Emanuel Bomfim e comentado por mim, transmitido do estúdio da TV Estadão no meio da redação do jornal e retransmitido pelas redes sociais Youtube, Twitter, Periscope Estadão e Facebook na segunda-feira 4 de dezembro de 2017, às 17 horas.

