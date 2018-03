Pacto contra o perdão

Depois de 13 anos, 4 meses e 12 dias de “falas do trono” de Lula e Dilma, entrevista coletiva de domingo de Temer, Renan e Rodrigo foi um bom auspício. Como a própria ideia de reunir os chefes de dois poderes na comunicação de que o Legislativo e o Judiciário não permitirão que a conspiração dos ratos consiga anistiar todos os meliantes da politica que cometessem qualquer crime vinculado a doações eleitorais, declaradas ou não, após um deletério acordão no Congresso. Resta saber se o pacto do trio será realmente cumprido nas sessões de votação desta semana e se Temer não voltará a cometer o erro imperdoável de tentar proteger Geddel no escândalo do espigão na Bahia.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na segunda-feira 28 de novembro de 2016, às 7h15m)

Para ouvir clique aqui e, aberto o site da emissora, 2 vezes no play sob o anúncio em azul