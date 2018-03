Ouvidos de mercador

Em guerra não declarada, procuradores, policiais e juízes querem punir alvos de suas investigações, que tentam se livrar delas. Já que não dá para escapar da Lava Jato, tentam extingui-la. Por isso, na calada da noite, congressistas destroçaram as dez medidas contra a corrupção, propostas por procuradores da força-tarefa da Lava Jato e por Janot em lei de iniciativa popular. Para se anistiarem, mas sem pagar o custo político da atitude diante da população que apoia as investigações e não aceita a impunidade dos mandatários que se dizem representantes da sociedade, mas não agem como tal, deputados viraram a lei pelo avesso e Rodrigo Maia não a pôs sob nova discussão, desobedecendo decisão do STF.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na sexta-feira 17 de fevereiro de 2017, às 7h13m)

