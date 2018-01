Outro erro de Temer

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quarta-feira 17 de janeiro de 2018 abordando os seguintes temas: o drible que Temer tenta dar no MPF e no BC afastando por 15 dias 4 dos 12 vice-presidentes da Caixa que estes o recomendaram a demitir: as ligações perigosas desses suspeitos com políticos presidiários amiguinhos do presidente no MDB; o desaparecimento de presidente e ministro da Saúde no noticiário sobre o surto de febre amarela no Brasil preocupando o mundo; a denúncia de Dilma de conluio da Petrobrás com Astra Oil na compra da “ruivinha”, que virou confissão e ela nem notou; e as ameaças seriais de morte da presidente nacional do PT no dia em que Lula for condenado. Eliane Cantanhêde comentou mais um erro político e mais um desgaste de Temer: depois de dizer não para o ministério público, foi convencido pela Fazenda de que não tinha jeito, o melhor era mesmo afastar os vice da CEF metidos em desvios; e, aliás, o dia foi do MDB, pois o MP-DF pediu 386 anos para Eduardo Cunha, justamente por desvios na CEF. Alexandre Garcia discorreu sobre o afastamento de quatro vices da Caixa Econômica; o comunicado de Lula de que vai para a Etiópia depois de julgado em Porto Alegre; e a febre amarela, rotina que é nossa sina. Em Direto da Fonte, Sônia Racy anunciou que São Paulo antecipa campanha de vacinação contra febre amarela.

