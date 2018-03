Ou blablablá ou bate-boca

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado, da Rádio Eldorado – FM 107,3 – da manhã da quinta 23 de março de 2018 com os seguintes temas: Cármen Lúcia fez bem em marcar votação do habeas corpus exigido pela defesa de Lula, agora chefiada por seu amigo e padrinho Sepúlveda Pertence, pois não tinha como continuar resistindo, mas na sessão de hoje dificilmente ela conseguirá deter o avanço da pressão de Marco Aurélio Mello e Celso de Mello, além de seus comparsas na tentativa de adiar a execução das penas para as calendas; mais um bate boca entre Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso expôs à Nação o inédito baixo nível dos supremos juízes da República nesta nossa quadra absurda sob a vigência desta república dos réus; ficou a dúvida se o agendamento do julgamento dos embargos de declaração interpostos pela defesa do Lula para segunda-feira 26 de março influiu na decisão da presidente do Supremo sobre o habeas corpus; o Papa Francisco telefonou para a mãe da vereadora Marielle Franco e Temer, enfim, foi ao Rio para discutir aspectos que não podem ser negligenciados no financiamento e na ajuda da PF e do Exército na investigação até agora mambembe da investigação do atentado, enquanto, uma semana depois, a polícia noticiou que passou pelo local do crime para observar o local; o apagão do Norte e Nordeste provocado por falha no fornecimento de Belo Monte indicou que o setor elétrico brasileiro funciona num nível de gerenciamento abaixo do esperado: o primeiro presidente a renunciar por estar sendo acusado de receber propina da empreiteira brasileira Odebrecht foi o do vizinho Peru, Pedro Pablo Kuzinski, deixando ver que as instituições do Estado de Direito peruano funcionam melhor do que as nossas; o jornalista William Waack estreou coluna semanal, às quintas-feiras, no Estadão. Alexandre Garcia comentou a luta entre Barroso e Gilmar; o HC de Lula no Plenário do STF; e os governos sem planejamento sob o crivo da palestra do comentarista na Presidência da República. Eliane Cantanhêde abordou a decisão do STF sobre a prisão ou não de Lula, com o plenário do Supremo pegando fogo, dúvidas sobre o resultado e foco em Rosa Weber; restou a dúvida se Cármen Lúcia cedeu às pressões e recuou; o pugilato verbal entre Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso passou de todos os limites e só piora a imagem de um Supremo tão desgastado; e, enquanto isso, a população do Norte e do Nordeste sofreu apagão… vida dura… Em Direto Da Fonte, Sonia Racy falou sobre uma medida provisória que trata de tributação de fundos de investimentos.

Para ouvir clique aqui