Oscar póstumo para um canalha!

“Vaia morreu de entupimento das veias biliares! A vida vale o ódio? Ou o ódio vale mais do que vida? Pra mim, não!”, postou em seu perfil numa rede social o ator Zé de Abreu, que interpretou o supervilão Gibson na novela A regra do jogo, da Rede Globo de Televisão.

Não conheci muito bem Sandro Angelo Vaia, apesar de ter sido colega e subordinado dele no Jornal da Tarde e no Estadão. Não me parecia uma figura obstinada em odiar, como o é o ator. De qualquer maneira, não é a veracidade que aqui interessa, mas o exercício da canalhice de atacar alguém que não pode se defender, porque está morto. Ao fazê-lo e, depois, fugir covardemente, Abreu só encontrou razão para seu comentário sem propósito porque com ele se inseriu entre os mortos vivos. Para sua lápide proponho uma frase de minha avó Nanita:

– Homens de bem às vezes falham. Canalhas, não! Canalhas nunca falham – dizia ela.

Parabéns, Zumbi de Abreu, você merece.