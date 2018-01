Os tiroteios de Temer

O Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – da quarta-feira 28 de junho de 2017 contém meu Direto ao Assunto, no qual comentei o duelo do presidente Temer com o procurador Janot no saloon de ficção e no curral da ilação. Em seguida, Eliane Cantanhede definiu a luta na Praça dos Três Poderes como o conjunto das muitas batalhas-de-flores de Temer: ele foi pra cima de Janot, tenta pular etapas para votar a denúncia logo na Câmara, quer votar todas as denúncias juntas e, de quebra, tem que tourear Renan, saindo da liderança do PMDB com o revólver fumegante. E também comentou a lista tríplice para o lugar do Janot que seu mais novo inimigo de infância vai decidir como quiser. O discurso de Temer também foi o tema de Alexandre Garcia, que tratou ainda do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região, que absolveu Vaccari de uma das muitas condenações que Moro lhe impôs. E puxou as orelhas dos jornalistas que se precipitaram nas histórias dos skatistas e do avião com drogas. Sônia Racy descreveu a batalha STF X Câmara em relação à denúncia contra Temer. E Marília Ruiz resenhou a novela do craque Lucas Lima.

