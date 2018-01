Os segredos de Eike,,,

A volta de Eike Baptista ao Brasil em voo da American Airlines esta manhã não basta para esclarecer dois pontos obscuros de sua ida a Nova York. Por que ele escapuliu sorrateiramente na ala internacional do Aeroporto do Galeão? Foi tomar providências para proteger pelo menos parte do patrimônio que amealhou ao longo de anos de cumplicidade com a roubalheira generalizada no Brasil? Ou, como alguns desconfiam, ganhou tempo para negociar a ida para um presídio mais confortável, ao qual não tem direito, por não ter completado o curso de engenharia que começou a estudar na Alemanha? Seja o que for, não foi devidamente explicada a falha de PF e MPF que permitiu sua fuga…

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na segunda-feira 30 de janeiro de 2017, às 7h10m)

Para ouvir, clique aqui e, aberto o site da emissora, 2 vezes no play sob o anúncio em azul