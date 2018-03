Os sapatos de Anita

A fabulosa história do aparecimento, 30 anos depois, de um caderno de capa preta de que não se tinha conhecimento algum, “com estudos de perspectiva, aulas de alemão, esboços de obras e relatos pessoais foi encontrado por acaso numa caixa no Instituto de Estudos Brasileiros da USP há duas semanas, no mesmo dia em que o Museu de Arte Moderna, no Ibirapuera, abria uma retrospectiva da artista”, conforme reportagem de Maurício Meireles e Silas Martí. Publicado na capa da Folha Ilustrada de terça-feira 21 de fevereiro de 2017, o texto desperta para a perspectiva do ressurgimento da pintora, ícone do modernismo, cuja obra está exposta no MAM do Ibirapuera.

