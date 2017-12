Os ricos também penam…

O indiciamento do presidente do Bradesco e a assinatura do acordo de pré-delação do dono da maior empreiteira do Brasil, preso há um ano, mostra que, quando delinquem, os brasileiros ricos não mais ficam impunes, como se constata no fato de Sergio Moro já ter condenado 71 réus a mais de mil anos de cadeia na Operação Lava Jato, enquanto o STF até agora não condenou nenhum mandatário que tem direito a foro privilegiado e processo sob sigilo, o que mantém presidentes da Câmara e do Senado no freezer. Quer dizer que com dinheiro, mas sem mandato, ninguém escapa do “rigor da lei”. Já os com mandato…

(Comentário no Jornal da Gazeta da terça-feira 31 de maio de 2016, às 19h20)

