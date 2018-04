Os encantos de Macondo

Está em processo de criação a primeira série de ficção sobre a vida do escritor colombiano Gabriel García Márquez, o Gabo, que completaria 90 anos nesta segunda, 6. Trata-se de um projeto de produtores e escritores independentes da Colômbia, que planejam vendê-lo para a Netflix ou HBO. Gabriel García Márquez, que ganhou o prêmio Nobel em 1982, continua e continuará provocando reações depois de sua morte, em 2014, aos 87 anos, pois, diariamente, “milhões de pessoas apreciam as deliciosas páginas do universo mágico de Macondo, o lugarejo idealizado pelo escritor, traduzido para muitos idiomas”, diz o comunicado da produtora. Alguém teria, por acaso, alguma dúvida?

(Comentário no Direto da Estante, Estadão no Ar da Rádio Estadão na terça-feira, 27 de março de 2017, às 7h56m)

