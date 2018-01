Os condestáveis do doutor Michel

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast dos Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – 107,3 – da quarta-feira 22 de novembro de 2017 com a constatação da ascensão de dois condestáveis do governo Temer, Maia e Cunha, ambos da base governista do Rio, imagine; da paulada de Dodge na Alerj e seu trio parada dura; do documento valioso do Banco Mundial sobre nossas desastradas contas públicas; e do trágico recorde de 900 emendas à MP da única reforma que poderia ter vingado: a trabalhista. Eliane Cantanhêde disse que chegou o dia de apresentar a reforma da Previdência, a grande tacada do governo Temer para ter pelo menos o prazer do dever cumprido, mas cujo resultado é incerto; e que amanhã será a vez do foro privilegiado no Supremo, com muita tensão entre os ministros. Gustavo Loyola comentou a reforma da Previdência, números positivos da economia e novo relatório do Banco Mundial. E, em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz constatou que ninguém quer falar sobre Lucas Lima, Cueva ou drones, ora, veja só!

