Os caminhos da propina

Dois textos desmascaram a desculpa furada dos políticos acusados por delatores premiados de que não há provas, mas apenas tentativas de mentirosos de se livrarem das penas. O primeiro é o libelo acusatório da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, ao denunciar Lula, Palocci, Gleisi, Paulo Bernardo e outros por se beneficiarem de propinas de R$ 40 milhões em troca de empréstimos de US$ 1 bilhão do BNDES para obra da Odebrecht em Angola. O outro é meu artigo O xodó de Lula e os quindins de ioiô, publicado na página 2 do Estadão mostrando como antes de ser condenado e preso, Palocci foi várias vezes perdoado e depois guindado de volta ao governo e à glória no auge do poder de seus chefões partidários, Lula e Dilma. Leia-os.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quarta-feira 2 de maio de 2018, às 7h30m)

1 Haisem O que levou a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, a afirmar que Lula participou de negociações ilícitas para autorização de crédito de 1 bilhão de reais à Odebrecht, que tocava uma obra em Angola, e negociou, aceitou e recebeu parte de 40 milhões de dólares, ou seja, 36 milhões de reais, de propinas para alguns hierarcas petistas e o próprio PT?

2 – Carolina O incêndio e o desabamento do prédio no centro de São Paulo, ocorrido na madrugada de ontem, poderia ter sido evitado? Se poderia, por que não foi?

3 – Haisem O que explica o fato de o Estado brasileiro, sejam a União, os Estados ou os municípios, não cuidar como deveria da manutenção de um patrimônio que, em última instância, é do cidadão brasileiro?

4 – Carolina Qual a responsabilidade dos tais movimentos sociais de sem teto numa tragédia como essa que estamos lamentando e chorando e que atingiu mais uma vez pobres e desamparados?

5 – Haisem Qual a responsabilidade do Ministério Público Estadual de São Paulo pelas mortes, pelos ferimentos e pela perda total de seus escassos bens a que foram submetidos os moradores do prédio que desmoronou?

6 – Carolina Valeu a pena Temer ter sido temerário ao comparecer pessoalmente ao local da tragédia no centro de São Paulo?

7 – Haisem A coluna Radar da Veja divulgou em seu blog na internet que o ex-secretário de Obras de Sérgio Cabral e agora delator premiado da Lava Jato, Hudson Braga, pagou uma mesada de 300 mil reais a outra figurinha carimbada do PT, Alexandre Padilha. Você diria que cada vez há menos reputações ilibadas a preservar entre os principais executivos dos governos federais de Lula e Dilma?

8 Carolina O ex-prefeito de São Paulo e atual ministro do governo Temer Gilberto Kassab também entrou na lista dos chefões políticos encalacrados na Justiça, foi?

