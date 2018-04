A música para meditação sufi (seita esotérica muçulmana comumente praticada na Turquia e no Irã) é uma verdadeira oração em forma de música. Extraí do enorme colorário dessas lindas melodias a canção que usei para abrir e encerrar meu comentário Direto ao Assunto do Pauta do Dia da Rádio Estadão – FM 92,9 – na sexta-feira, 9 de março de 2017, às 18h06.

