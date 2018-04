Oposição cúmplice

Antes, alguns entre nós, eu inclusive, acusavam a oposição em geral e o PSDB em especial, com destaque para Aécio, que na reeleição de Dilma em 2014 mobilizou metade do eleitorado para evitar a permanência do projeto cleptocrata no poder, de preguiça, comodismo, covardia e inépcia. Quando se cobrava tratamento isonômico dos tucanos em relação aos petistas lotados nos desgovernos Lula e Dilma, eu argumentava que fora do governo o PSDB não tinha o mesmo acesso aos cofres da República que a aliança governista assaltou com volúpia. Está cada vez mais claro que não foi bem assim: o muro em que alguns tucanos, entre eles Aécio, se equilibraram, pode ter a ver com participação e cumplicidade.

(Comentário no Pauta do Dia da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quarta-feira 1.º de março de 2017, às 18h05m)

