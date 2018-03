Olho nas teles

Hoje os acionistas perderam a Oi e os credores, parte. O consumidor tem o serviço assegurado e a empresa, ativos para prestá-los. A União assegura o patrimônio na reversão da concessão. Acionistas e credores não podem vender ativos reversíveis da União e embolsar o dinheiro. Sob a nova Lei Geral das Telecomunicações, a União perderá esses ativos, que são nossos. O consumidor perderá a segurança do serviço. Acionistas e credores passarão a poder vender os ativos e embolsar o dinheiro, em vez de prestar o serviço. Ou seja, a nova lei tira de União e usuários e doa a credores e acionistas. A Anatel não defende o cidadão do Estado e do poder econômico. O pior dos mundos. Simples assim!

(Comentário no Direto ao Assunto 2 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quinta-feira 15 de fevereiro de 2017, às 7h40m)

