Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado na quinta-feira 7 de dezembro de 2017 com a queda dos juros no momento em que renasce a chance de a reforma da Previdência ser aprovada; o discurso de entrada e saída de Tiririca da política; o governador petista de Minas virando réu, mas ficando no cargo; os selfies impróprios dos policiais na prisão do traficante; e a confusão causada pela mudança da embaixada dos EUA para Jerusalém. Eliane Cantanhêde previu um dia agitado nos três Poderes (Executivo e Legislativo trabalhando freneticamente os votos da reforma da Previdência e o Supremo decidindo se as assembleias legislativas, como o Congresso, podem barrar medidas cautelares contra parlamentares tomadas pela justiça; e registrou o discurso de oi e tchau de Tiririca. Alexandre Garcia constatou o governador de Minas réu; o MP do Rio incriminando por manipular preço de combustível na reeleição de Dilma; e as críticas de Tiririca. Sonia Racy, em Direto da Fonte, apresentou números da população carcerária. E Marília Ruiz despediu-se de sua coluna Perguntar Não Ofende.

