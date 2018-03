Ódio no hospital

A sexta-feira começou com a ferocidade surrealista, bárbara e selvagem registrada no noticiário e nas redes sociais com o registro da viagem de Temer, que se recusou a ir a Manaus, Boa Vista e Natal acompanhar a crise penitenciária com as chacinas dos presídios, mas visitou, acompanhado por um séquito, o ex-presidente Lula que acompanhava a agonia e morte cerebral de sua mulher, Marisa, no Hospital Sírio Libanês, diante do qual um público furioso, à porta. O presidente foi recebido por gritos de assassino, golpista e bandido. De fato, Temer foi sócio do dos 13 anos, 5 meses e 12 dias de desgoverno e roubalheira desenfreada do PT e do PMDB, mas o Brasil precisa sair do atoleiro da crise.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na sexta-feira 3 de fevereiro de 2017, às 7h10)

Para ouvir clique aqui e, aberto o site da emissora, 2 vezes no play sob o anúncio em azul