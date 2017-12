O toque das 6

Na infância, às 6 da tarde debaixo de um céu rubro, escurecendo, eu ouvia os acordes da Ave Maria, de Gounod sobre um tema de Bach, que o monsenhor Antonio Anacleto executava na difusora da matriz de Jesus, Maria e José. Esta lembrança me inspirou a aproveitar a coincidência do horário nostálgico para começar meus comentários pela paz no Brasil em conflito de grosserias com pequenos trechos de canções religiosas. A primeira foi a homenagem à mãe de Cristo, mas para os dias seguintes planejei homenagear outras fés. E hoje resolvi pôr aqui no Blog as canções selecionadas. Espero que agrade.

