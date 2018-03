O rei das listas

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é protagonista de algumas das 25 petições feitas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) que ainda estão em segredo por decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, incluem mais suspeitas de crimes envolvendo nomes de destaque do PT e do PMDB. A notícia, dada em manchete pelo Estadão, mais um furo de Breno Pires, acrescentar-se-á a cinco processos criminais, no âmbito de um dos quais estão previstas idas de Lula a Curitiba para o próprio depoimento dia 3 e à revelação de Emílio Odebrecht de que deu propina a Lula para acabar com uma greve prejudicial aos interesses da companhia no setor petroquímico no recôncavo baiano.

