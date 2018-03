O quinto dos infernos

O senador José Serra (PSDB-SP) poderia ter sido investigado em 2008, quando o Ministério Público da Suíça informou às autoridades brasileiras que havia indícios de que a multinacional francesa Alstom havia pago propina a funcionários do governo do Estado de São Paulo para obter contratos nas áreas de energia e transporte. E aí aconteceu o quê? O procurador Rodrigo de Grandis, que investigava o propinoduto da Alston no Brasil, engavetou o pedido da Suiça numa pasta errada!!! A manada de elefantes passou e ninguém viu. Pois é, por isso que estamos nesse escândalo sem fim!!!! Restam os 13.5 milhões de desempregados. E o federal Protógenes Queiroz, condenado, ainda a salvo na Suíça…

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na segunda-feira 3 de abril de 2017, às 7h30m)

