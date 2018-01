Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado na terça-feira 14 de novembro de 2017 com os seguintes assuntos: PF e MPF pegam família do ministro dos Esportes de Temer no Rio; novo diretor da PF não engana ninguém com essa conversa de apoio ao combate à corrupção sem falar na Lava Jato, ministro tucano deixa governo e vira ex, mas sozinho; Temer agora fala no fim dos privilégios na Previdência; e o fantasma da Oi continua a nos assustar. Eliane Cantanhêde comentou o PSDB dando mais um passo para fora do governo e, em vez de centro, o centrão é que vai se fortalecendo para 2018: e o que se salva no Rio? Em Direto ao Ponto, Sonia Racy contou que tem muita gente apostando no carnaval carioca, apesar da violência no RJ; e, em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz, falou de José Maria Marin sendo julgado em Nova York.

Para ouvir clique aqui