O que Palocci sabe de Lula

Depois de um dia de festa para Lula e seus cabras da peste, parece que está batendo uma ressaca: tendo tentado em vão um acordo de delação premiada com o MPF, Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda do petista e ex-chefe da Casa Civil de Dilma Rousseff, chegou a um acordo com a Polícia Federal prometendo contar tudo o que sabe sobre as relações íntimas e sórdidas do PT com figuronas carimbadas da fina flor da burguesia nacional. Enquanto procuradores e advogados se engalfinham sobre as consequências da decisão espúria da Segunda Turma do STF transferindo as citações das delações premiadas da Odebrecht do processo do sítio em Curitiba com Moro para a Justiça de São Paulo, a nova delação promete uma enxurrada de emoções.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quinta-feira 26 de abril de 2018, às 7h40m)

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Para ouvir Tic Tic Nervoso, com Magazine, clique aqui

Abaixo, os assuntos do comentário:

1 – Haisem Abaki – Os agentes da Operação Lava Jato se manifestaram sobre a decisão estapafúrdia da Segunda Turma do STF mandando Moro repassar para São Paulo provas obtidas no processo contra Lula no caso do sítio de Atibaia e do terreno comprado para o Instituto garantindo que não interferirá de forma decisiva na decisão do juiz. Isso faz algum sentido?

SONORA_EMYR 1

2 – Carolina Advogados acreditam que, ao contrário do que acha a Lava Jato, a decisão pode retirar os processos contra Lula de Curitiba e a defesa de Lula já está exigindo isso. Será que há alguma chance de acontecer?

3 – Haisem Joesley disse à Polícia Federal que entregou pessoalmente 500 mil reais nas mãos do presidente dos progressistas, Ciro Nogueira. Quando o STF vai decidir se, afinal, ele terá direito, ou não, à delação premiada ou se ela será anulada e ele terá de voltar à prisão? Aliás, por que está solto?

SONORA_JOESLEY E NOGUEIRA

4 – Carolina O Globo publicou que o ex-assessor de Temer, Rodrigo Rocha Loures, que foi filmado pela operação de Joesley Batista com a PF, correndo à saída da pizzaria Camelo, uma verdadeira piada pronta, disse que ele não sabia que aquilo era dinheiro. Por que, então, pegou e saiu correndo? Pensou que era o quê? Livros ou roupas?

5 – Haisem Justiça libertou 138 presos no tal baile da milícia. Até quando o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, continuará negando que a ação da desastrada, brutal, incompetente e corrupta polícia do Rio foi uma lambança neste caso?

6 – Carolina Empresário ferido à frente do Instituto Lula por um tal de Maninho do PT pediu para ser ouvido. O que a polícia paulista está fazendo para cuidar dessa agressão grave como deve, ouvindo a vítima e investigando o agressor, como é de lei?

7 – Haisem – O ex-governador Sérgio Cabral pediu ao STF para ser transferido de Bangu para Benfica. Ele é cara de pau ou tem costas quentes com a turma que solta na cúpula do Poder Judiciário?

8 – Carolina O que diz de importante o novo membro da Academia Brasileira de Letras, professor Joaquim Falcão, a respeito do atual protagonismo do Supremo Tribunal Federal e de sua importância para o combate à corrupção e ao fortalecimento da democracia na entrevista que foi publicada hoje em seu blog no Portal do Estadão?

SONORA Tic tic nervoso Magazine, com Kid Vinil

https://www.youtube.com/watch?v=G6AkHfxE57g