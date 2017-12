O próximo naufrágio

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado de sexta-feira 25 de agosto de 2017, comentando os naufrágios de embarcações públicas no Pará e na Bahia; a usurpação do poder popular pela Câmara na discussão sobre distritão, fundo e semiparlamentarismo; a luta de MMA entre Gilmar, procuradores e juízes; e a rapidez com que tramita o recurso de Lula na segunda instância. Eliane Cantanhêde destacou que a semana, que seria da reforma política, virou a do enterro da reforma política e tudo de volta à estaca zero e a tragédia com um barco no Pará, que aconteceu enquanto outra muito parecida acontecia na Bahia e a pergunta que não quer calar: quando e onde será a próxima? Alexandre Garcia, direto de Curitiba, contou que lá há íntimos da Lava Jato e de Rodrigo Rocha Loures e também os encontros fora de agenda do presidente Temer. Em seu Direto da Fonte, Sonia Racy discorreu sobre a concessão de gestão da iluminação pública de São Paulo. E, em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz comparou o valor dos prêmios para os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil.

