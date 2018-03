O presidente e a Operação Abafa

Abaixo o último parágrafo de meu artigo “Temer tem sido menos do mesmo da Dilma?” na página A 2 (Opinião) d0 Estadão desta quarta-feira 16 de novembro de 2016:

“É preciso estar atento” para evitar que a operação abafa imponha “mais do mesmo” em matéria de impunidade no Brasil, disse à Folha o ministro do STF Luiz Roberto Barroso, cônscio da quantidade de interesses feridos pela Lava Jato. Se o líder do governo continuar conspirando a seu favor, será o caso de perguntar se Temer não pratica o menos do mesmo do que fazia Dilma.

