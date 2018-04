O poeta passeia

Este ano, Cláudia Ahimsa, viúva de Ferreira Gullar, quer viajar pelo País com a exposição exibida ano passado no Espaço Cultural do BNDES com o escritor e artista plástico (a próxima parada, no segundo semestre, será a Sala Funarte de Brasília). A editora Bazar do Tempo vai lançar dois títulos preparados nos últimos anos pelo poeta, Os Desastres da Guerra, com colagens baseadas na série homônima de gravuras de Goya, e Alquimia do Ver, reunião de textos poéticos sobre obras de arte. “Quero ser uma facilitadora, dar acesso. Isso vai preencher a lacuna que sinto”, ela contou. Em março, sai pela Autêntica uma edição especial de Autobiografia Poética e Outros Textos, que o autor lançara em 2015.

(Comentário no Direto da Estante do Estadão no Ar da Rádio Estadão na sexta-feira 17 de março de 2017, às 7h53m)

