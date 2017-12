O partido e a famiglia

Operação Custo Brasil é o retrato fiel do modelo corrupto do PT, que age em família: Paulo Bernardo, que recebeu propina, é ex-ministro do Planejamento de Lula e de Comunicações de Dilma, além de casado com a senadora Gleisi Hoffmann, que foi chefe da Casa Civil de Dilma e atualmente é senadora da bancada do chororô, vassala da residente afastada. Paulo Ferreira, um dos receptadores da propina do sistema, é casado com Tereza Campelo, também ex-ministra desta. O secretário de gestão de Fernando Haddad na prefeitura de São Paulo também teve de deixar o cargo porque está preso. Custo Brasil mesmo.

(Comentário no Direto da Redação 3 na Rádio Estadão – FM 92,9 – na quinta-feira 23 de junho de 2016, às 18 horas)

Para ouvir clique aqui e, aberto o site da emissora, 2 vezes no play abaixo do anúncio em azul: