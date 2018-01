A roubalheira generalizada nos 13 anos, cinco meses e 12 dias das gestões de Lula e Janete, do PT, patrocinou a reforma do Maracanã, que custou R$ 1,2 bilhões, e os resultados são abandono e descaso que impedem o uso da arena reconstruída para a Copa do Mundo, a Olimpíada e a Paralimpíada. Os larápios e canalhas que assaltaram todos os cofres públicos no Brasil não respeitaram nada nem ninguém. E ainda construíram uma cortina de aço, uma muralha de saliva, para evitar que se previsse que o inevitável aconteceria. Este é o verdadeiro legado olímpico da passagem fulminante do PT no poder federal. O Maracanã e o Parque dos Elefantes na Barra, também resultam dessa rapina.

(Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na terça-feira 11 de janeiro de 2017, às 17h32m)

