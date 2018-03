O País pirou

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107.3 – da manhã de quarta-feira 28 de março de 2018 com os seguintes temas: a Ordem dos Advogados do Brasil afirmou que as ameaças que o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, disse que sua família está sofrendo atingem o Estado Democrático de Direito; o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, considerou inaceitável o fato de três tiros terem atingido dois ônibus da caravana de Lula no interior do Paraná; por dois votos, os do decano Celso de Mello e de Dias Toffoli, futuro presidente do STF, a um, do relator, Edson Fachin, a Segunda Turma do Supremo transformou a prisão do deputado estadual Jorge Picciani, do MDB do Rio de Janeiro, em domiciliar; o citado Dias Toffoli mandou limpar a ficha, que até ontem era suja, do ex-senador cassado goiano Demóstenes Torres para livrar a cara do patrão Lula no futuro: por unanimidade, a mesma segunda turma mandou suspender uma das várias investigações que o presidente do MDB, senador Romero Jucá, de Roraima, responde no Supremo por dispor de foro privilegiado, alegando falta de provas; num dia muito agitado na Corte, como foi ontem, o citadíssimo Dias Toffoli devolveu o processo em que o Supremo já tem maioria para, no mínimo, reduzir o número dos beneficiados com foro privilegiado, mas não dá para esperar um efeito muito positivo; oTribunal de Contas da União viu “indícios de irregularidade” no decreto que Temer assinou prorrogando as concessões dos usuários do Porto de Santos; e o “piti” que Geraldo Vandré deu em João Pessoa ao dizer que repudia o uso que a esquerda fez de suas canções de protesto no show em que comemorou sua volta aos palcos. Alexandre Garcia estranhou a azáfama do Supremo, que não iria trabalhar na Semana Santa, e que Raquel Dodge também tenha trabalhado tanto; e o fato de a insegurança de juízes ter chegado ao Supremo. Eliane Cantanhêde comentou os tiros no ônibus da caravana de Lula, que são um péssimo sinal e ninguém parece saber quem está por trás deles; até ministro do STF diz que está sendo ameaçado; depois de Moro defender uma PEC para manter prisão em segunda instância, Estadão foi atrás e ouvindo os presidenciáveis, descobriu, quem diria, que só os alinhados com o PT e Lula são contra; o fato de Meirelles agora já ter data de filiação ao MDB e isso mexe não só com a campanha, mas com o governo e os nervos do mercado; as prisões de professores no DF acusados de ganharem dinheiro fraudando concursos públicos. E, em Direto da Fonte, Sonia Racy revelou que a iniciativa privada se tranquilizou com queda da denúncia contra o empresário gaúcho Jorge Gerdau.

