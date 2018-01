Na posse do ministro da Justiça, Torquato Jardim, o presidente Michel Temer disse que “O Brasil vive momentos de conflito institucional precisamente porque não se dá cumprimento, muitas e muitas vezes, a ordem institucional. O que nós precisamos com muita celeridade e rapidez é exatamente recuperar a institucionalidade do país”. Há, de fato, uma crise ética causada pelos governos do PT de Lula e Dilma, dos quais foi aliado. E uma crise política provocada pelas surpreendentes declarações do marchante delinquente Joesley Batista, que, em delação premiada, acompanhada de uma gravação de uma conversa no porão do Jaburu, o denunciou como beneficiário de propina. E o nome da crise é Temer.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quinta-feira 1.º de junho de 2017, às 7h30m)

