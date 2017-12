Temer pediu a Eliseu Padilha e Geddel Vieira Lima que conversasse pessoalmente com seus ministros para saber quem pode chamar a atenção da Operação Lava Jato para ter de continuar demitindo um por 11,6 dias quando a notícia estoura na praça. Não precisava. Bastava ler o Blog do Fausto Macedo aqui no Estadão e seria devidamente informado. Não o fazendo, submete-se a piadas de humor duvidoso de Dilma como esta de que ele acorda e pergunta quem caiu. A diferença é que Temer demite e ela, não. Seu porta-voz Edinho Silva, por exemplo, está saindo do foro privilegiado para o martelo de Moro por decisão de Zavascki. Bem feito.

(Comentário no Direto da Redação 2 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na sexta-feira 17 de junho de 2016, às 18 horas)

Para ouvir clique no link abaixo e, aberto o site da emissora, duas vezes no play sob o anúncio em azul